Депутати провалили законопроекти про середньострокове бюджетне планування і наглядові ради в держбанках

Верховна Рада на ранковому засіданні у вівторок провалила відразу два урядових законопроекти у сфері фінансів. Депутати відхилили законопроект №8099 про введення середньострокового бюджетного планування, а також законопроект №7180 про підвищення якості послуг державних банків шляхом впровадження міжнародних стандартів корпоративного управління.

Середньострокове бюджетне планування - один із пріоритетів роботи уряду і Мінфіну, який був передбачений коаліційною угодою, середньостроковим планом дій уряду до 2020 року, меморандумом з МВФ і стратегією реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки.

Його запуск покликаний ввести новий ефективний механізм управління бюджетним процесом. Введення СБП має означати розширення горизонту бюджетного планування з одного до трьох років. Ключовим елементом системи середньострокового бюджетного планування стане бюджетна декларація на середньостроковий період, тоді як закон про державний бюджет України залишається річним.

Законопроект №7180 передбачав створення незалежних наглядових рад в державних банках. Законопроект передбачав, що наглядова рада державного банку буде складатися з семи членів, з яких п'ять повинні бути незалежними, а два члени - представниками держави. Він також визначав перелік критеріїв, яким повинні відповідати незалежні члени наглядової ради та представники держави в наглядовій раді державного банку.

Крім того, проектом також пропонувалося внести доповнення до Кримінального кодексу, встановивши відповідальність за незаконне втручання в діяльність посадових осіб державного банку.

Цей законопроект був в списку 35-ти проектів, визначених прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом як "весна реформ".

Нагадаємо, що в Україні продали майна збанкрутілих банків на 7 млрд грн.