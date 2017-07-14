Депутати розійшлися на літні канікули

Верховна Рада України закрила шосту сесію, сьома відкриється 5 вересня.

"Завершилося останнє пленарне засідання шостої сесії 8-го скликання Верховної Ради", - оголосив голова парламенту Андрій Парубій.

Після цього, в залі засідань прозвучав державний гімн.

За словами спікера, під час 6-ї сесії Рада прийняла 125 законопроектів в цілому.

Нагадаємо, що депутати проголосували проти того, щоб не закривати поточну сесію і збиратися в разі необхідності на пленарні засідання в період до 5 вересня.