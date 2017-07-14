ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада України закрила шосту сесію, сьома відкриється 5 вересня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутати розійшлися на літні канікули
Депутати знову зберуться 5 вересня
Фото: trans-port.com.ua
"Завершилося останнє пленарне засідання шостої сесії 8-го скликання Верховної Ради", - оголосив голова парламенту Андрій Парубій.
Після цього, в залі засідань прозвучав державний гімн.
За словами спікера, під час 6-ї сесії Рада прийняла 125 законопроектів в цілому.
Нагадаємо, що депутати проголосували проти того, щоб не закривати поточну сесію і збиратися в разі необхідності на пленарні засідання в період до 5 вересня.
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