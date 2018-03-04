Депутати схвалили мораторій на вирубку лісу у Карпатах
Згідно з пояснювальною запискою, у 2000 році був введений мораторій на 10 років на проведення суцільних рубок в ялицево-букових лісах на крутих схилах у Карпатському регіоні. Однак у 2011 році цей мораторій перестав діяти, - повідомляється на сайті парламенту.
Автори законопроекту стверджують, документ дозволяє проводити тільки вибіркові рубки для оздоровлення ялицево-букових лісів на крутих схилах в лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей.
Крім того, законопроект вносить зміни до статей 21 і 26 закону Про природно-заповідний фонд, а саме забороняє проведення рубок головного користування в національних природних парках, заказниках.
Також законопроект вносить зміни в закон Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону про продовження дії заборони на проведення суцільних рубок ялицево-букових лісів на крутих схилах Карпатського регіону.
Нагадаємо, що у вересні минулого року Порошенко поставив під сумнів ефективність мораторію на вивезення лісу і підписав закон про посилення відповідальності за незаконну порубку лісу та порушення вимог з охорони пралісів.
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