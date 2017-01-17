Депутати сьогодні спробують збільшити зарплату собі і Парубію
Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту.
Документ пропонує збільшити з 1 січня 2017 року посадовий оклад голови Ради до 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який на сьогоднішній день складає 1 544 гривні. Тобто в середньому зарплата спікера підвищиться приблизно до 31 тис грн.
Також, постанова передбачає підвищення зарплат заступників голови Ради та членів комітетів, якими є більшість депутатів парламенту. Їх оклади збільшаться до 16,2 - 19,2 прожиткових мінімумів або 25-30 тис грн.
Цим же документом пропонується затвердити кошторис витрат Ради на 2017 рік у розмірі 1,128 млрд грн.
Нагадаємо, що в понеділок голова Верховної ради Андрій Парубій на засіданні Погоджувальної ради керівників депутатських фракцій і парламентських комітетів заявив, що депутати і апарат парламенту можуть лишитися без зарплати.
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