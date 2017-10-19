Депутати ухвалили реформу сільської медицини

Згідно з проектом, первинна медицина має бути безкоштовною для селян

Верховна Рада підтримала в першому читанні медичну реформу для сільської місцевості. За урядовий законопроект № 7117 про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості проголосували 258 народних депутаті

Законопроект позиціонують як такий, що забезпечить доступне якісне медичне обслуговування в українських селах.

У селі пропонують створити медзаклад для надання первинної медичної допомоги - це може бути фельдшерсько-акушерський чи фельдшерський пункт, амбулаторія, медичний пункт, медичний кабінет, мобільний медичний кабінет чи аптечний пункт. Про це повідомляє "112 Україна".

Працювати у такому медзакладі має кваліфікований фахівець. Таких людей мають намір залучати до роботи в селах за допомогою створення комфорних умов. Їм планують надавати житло і автівку, забезпечити необхідним обладнанням робоче місце, створити якісний доступ до інтернету для можливості запровадження телемедицини і зв'язку з колегами.

Яке медичне обладнання пропонують встановлювати в кабінетах лікарів у селах? Необхідне для первинного обстеження, міні-лабораторії для взяття аналізів, спеціальні ємності для зберігання та перевезення ліків. Окрім того, йдеться про сучасні рентгени, стоматологічне й інше обладнання. Також в переліку є портативні засоби, які можуть діагностувати стан пацієнта і дозволяють потім передати цю інформацію через інтернет у рамках телемедицини.

Стосовно транспорту, документ передбачає не тільки надання службової автівки лікарю, а й "створення умов для застосування авіаційних, водних, автомобільних спеціальних санітарних транспортних засобів, у тому числі обладнаних реанімаційними засобами".

Згідно з проектом, первинна медицина має бути безкоштовною для селян. Фінансувати її планують з держбюджету, місцевих бюджетів та інших законних джерел. Звісно, хочуть залучати інвестиції.

Документ передбачає створення і запровадження програм медичного обслуговування у селах, зокрема щодо діагностики, лікування, реабілітації та профілактики онкологічних та інших захворювань населення, насамперед дітей. На це теж планують виділяти кошти з держбюджету.

Щодо телемедицини, то медична допомога із застосуванням телемедицини передбачає можливість консультування пацієнта, діагностики та лікування з використанням інтернету для обміну інформацією. Причому йдеться як про зв'язок лікаря з пацієнтом, так і медиків між собою (хоча про необхідну техніку, якою має володіти мешканець села, не згадується). Оце й називають телемедичними послугами. Саме за домогою цього методу планують вчасно надавати послуги мешканцям сіл в умовах сьогодення.

Для збереження даних планують використовувати спеціалізовані інтернет-платформи для телемедицини.

"Портал телемедицини повинен забезпечувати: упорядкування, систематизацію, автоматизацію процесу надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини, використання медичних інформаційних стандартів, сумісність інформації та даних", - йдеться у законопроекті.

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Вимоги до такого порталу має визначити уряд.

Для передачі інформації пропонують використовувати спеціалізований софт, що зможе розпізнавати зображення (зокрема у променевій діагностиці) та відповідатиме певним стандартам.

Нагадаємо, 19 жовтня депутати 240 голосами прийняли медичну реформу. За основу підтримали її фінансування.