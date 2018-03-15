Депутати ухвалили звільнення Гонтарєвої з посади глави НБУ

Верховна Рада звільнила Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку України.

За ухвалення відповідного проекту постанови №7500 проголосували 342 депутати при мінімально необхідних 226, повідомляє "Укрінформ".

Раніше в четвер під час звіту щодо своєї діяльності на посаді голови Національного банку України у Верховній Раді Гонтарєва заявила, що вважає свою місію на цій посаді повністю виконаною.

Нагадаємо, що Гонтарєва завершила професійну діяльність в Нацбанку 11 травня 2017 року та з того часу перебуває у відпустці за свій рахунок, поки її не звільнила Рада. Повертатися до роботи на посаду голови Нацбанку Гонтарева не має наміру.