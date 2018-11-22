ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада вирішила, що буде працювати в четвер до прийняття державного бюджету на 2019 рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутати в Раді вирішили працювати у четвер до прийняття бюджету
Парубій пообіцяв, що "бюджетної ночі" не буде
За це проголосували 226 народних депутатів - мінімально необхідну кількість.
Спікер Андрій Парубій, переконуючи голосувати депутатів підтримати це рішення, пообіцяв, що "бюджетної ночі" не буде.
Парламент може прийняти бюджет до восьмої-дев'ятої години вечора.
Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №9000 "Про Державний бюджет України на 2019 рік".
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