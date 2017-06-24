Депутати від "Самопомочі" вирішили припинити голодування під АП

Садовий каже, що "владі не вдалося нас нагнути, ми вистояли"

Нардодні депутати від "Самопомочі" Олег Березюк і Тарас Пастух припиняють голодування під Адміністрацією Президента.

"Ми будемо більше потрібні Львову, який завтра збирається на віче. Бо Львів сьогодні має сказати своє слово. Тут, по великому рахунку, нема до кого говорити", - сказав Березюк, інформує "Українська правда".

"Ми вирішили, що ми сьогодні з Тарасом закінчуємо цей непростий шлях, але починаємо шлях від влади до своїх домівок", - додав він.

Водночас глава партії, мер Львова Андрій Садовий подякував Березюку, Пастуху і Оксані Сироїд за їхній "мужній вчинок".

"Владі не вдалося нас нагнути, ми вистояли", - сказав Садовий.

Як відомо, сьогодні віце-спікера Верховної Ради України Оксану Сироїд, яка брала участь у "сміттєвому" голодуванні під Адміністрацією Президента на Банковій, забрала карета швидкої допомоги.

Нагадаємо, що голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк у понеділок оголосив голодування, вимагаючи, щоб центральна влада допомогла вирішити сміттєву проблему у Львові. На його думку, Президент і прем'єр блокують вивіз сміття зі Львова на полігони в області.

У вівторок вранці до нього приєдналася віце-спікер Оксана Сироїд і нардеп Тарас Пастух. Олег Березюк сказав, що відчуває себе втомленим. З АП до нардепів досі ніхто не виходив.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий прибув до столиці Києва і намагається вмовити нардепів припинити акцію протесту.