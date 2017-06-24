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Депутати від "Самопомочі" вирішили припинити голодування під АП

Садовий каже, що "владі не вдалося нас нагнути, ми вистояли"
Нардодні депутати від "Самопомочі" Олег Березюк і Тарас Пастух припиняють голодування під Адміністрацією Президента.
Депутати від "Самопомочі" вирішили припинити голодування під АП Фото: скріншот

"Ми будемо більше потрібні Львову, який завтра збирається на віче. Бо Львів сьогодні має сказати своє слово. Тут, по великому рахунку, нема до кого говорити", - сказав Березюк, інформує "Українська правда".

"Ми вирішили, що ми сьогодні з Тарасом закінчуємо цей непростий шлях, але починаємо шлях від влади до своїх домівок", - додав він.

Водночас глава партії, мер Львова Андрій Садовий подякував Березюку, Пастуху і Оксані Сироїд за їхній "мужній вчинок".

"Владі не вдалося нас нагнути, ми вистояли", - сказав Садовий.

Як відомо, сьогодні віце-спікера Верховної Ради України Оксану Сироїд, яка брала участь у "сміттєвому" голодуванні під Адміністрацією Президента на Банковій, забрала карета швидкої допомоги.

Нагадаємо, що голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк у понеділок оголосив голодування, вимагаючи, щоб центральна влада допомогла вирішити сміттєву проблему у Львові. На його думку, Президент і прем'єр блокують вивіз сміття зі Львова на полігони в області. 

У вівторок вранці до нього приєдналася віце-спікер Оксана Сироїд і нардеп Тарас Пастух. Олег Березюк сказав, що відчуває себе втомленим. З АП до нардепів досі ніхто не виходив.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий прибув до столиці Києва і намагається вмовити нардепів припинити акцію протесту.

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24 06 2017 14:57
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