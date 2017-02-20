Депутати, які провокують дестабілізацію у воюючій країні, повинні нести відповідальність, - Бурбак

Він також висловив обурення позицією віце-спікера парламенту, яка звинуватила нинішніх представників влади у змові з Януковичем

"Народний фронт" вимагає, щоб особи, які вчора завдавали тілесних ушкоджень поліцейським, понесли відповідальність у відповідності до закону

"Ми закликаємо Єгора Соболєва і Семенченка – ви готові визнати власну політичну відповідальність за дії, які провокують дестабілізацію у воюючій країні? Майте сміливість зізнатися, на який результат ви працюєте і на яку країну", - наголосив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"У "Народного фронту" є справедливе запитання: скільки у залі Верховної Ради ще є "САВЧЕНКОНАДІЙ"? Людей, які мріють розірвати країну, віддати території, домовитися з агресором ціною держави і її історичного шансу на незалежність?", - наголосив керівник фракції.

"Ми відверто здивовані тим, що фракція "Самопоміч", яку фактично очолює мер найбільш патріотичного міста України Львова Андрій Садовий – може породжувати стільки антиукраїнського мотлоху. Ми обурені тим, що віце-спікер нашого парламенту від "Самопомочі" в ефірі одного з телеканалів звинувачує нинішніх представників влади у змові з Януковичем по організації розстрілів", - заявив Максим Бурбак.

"Виявляється, це не Янукович і Захарченко давали команди вбивати людей, а самі учасники Революції гідності у себе стріляли. Я хотів, щоб про це говорили люди, які були щоночі, щодня на Майдані і воювали з режимом", - наголосив Максим Бурбак.

Він також назвав "планом здачі країни" так званий "мирний план", який був запропонований одним з народних депутатів України президенту США Дональду Трампу.

"Народний фронт" звертається до українських громадян. Люди, будьте пильними, уважно подивіться, хто сьогодні працює проти України. Для того, щоб не піддатися на брехню і врятувати нашу державу", - підкреслив Максим Бурбак.

Нагадаємо, що нардепа від "Самопомочі" Єгора Соболєва побили на Майдані під час акції протесту проти торгівлі з непідконтрольними територіями Донбасу. Семен Семенченко та Єгор Соболєв намагалися прорватися через кордон поліції на вулиці Інститутській у напрямку Банкової.