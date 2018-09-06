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Депутати Європарламенту закликали владу України вийти на Марш рівності

В Європарламенті вітають прогрес, досягнутий для більшої рівності ЛГБТ-спільноти в Україні
Тридцять п'ять депутатів Європейського парламенту підписали лист до влади України із закликом підтримати запланований на 17 червня Марш рівності в Києві.
Депутати Європарламенту закликали владу України вийти на Марш рівності Фото:Reuters

Відповідне звернення адресоване Президенту Петру Порошенку, а також членам Кабміну та Верховної Ради і розміщено на сайті ініціатора листа, євродепутата Ребекки Хармс.

"Два поспіль Київ Прайди без насильства продемонстрували прихильність країни до права мирних зібрань, заради якого так багато людей пожертвували життям під час революції на Майдані. Ми закликаємо українську владу зберегти мир цього року 17 червня і забезпечити безпеку під час майбутнього КиївПрайду", - сказано в листі.

"Ми шкодуємо, що законодавчий прогрес застопорився… Україна залишається одним з останніх місць в Європі, де закони не захищають ЛГБТ-меншість", - заявляють парламентарі.

"Права людини не захищені, поки права всіх не захищені. Великі зміни часто починаються з символічних жестів. Ми закликаємо українських лідерів і владу приєднатися до своїх громадян на Київ Прайді 17 червня. Зробіть історичний крок і будьте в першому ряду в той час, як українці йдуть назустріч сильній, різноманітній і рівноправній демократії в нашій європейській сім'ї", - закликають депутати.

Нагадаємо, Марш рівності запланований на 17 червня. За словами представника KyivPride, організатори очікують, що участь у Марші візьмуть близько 5 тисяч осіб. Хоча прогнозувати точні цифри не беруться.

Нагадаємо, що посли 16 держав, а також глава Представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі закликали Україну підтримувати рівність, гідність і верховенство права і забезпечити права ЛГБТІ.

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09 06 2018 17:34
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