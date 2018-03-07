Депутати заборонили боржникам за аліментами продавати майно і ввели автоматизований арешт коштів

Верховна Рада України заборонила відчуження майна боржникам за аліментами і ввела автоматизований арешт їхніх коштів.

За прийняття законопроекту №8296 проголосували 230 депутатів за мінімально необхідних 226.

Згідно з документом, забороняється відчуження майна боржником, внесеним до Єдиного реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості за такими платежами більш ніж три місяці, інформують "Українські новини".

Автоматизований арешт коштів боржника визначається Міністерством юстиції за погодженням з Національним банком.

Також,закон збільшує до 5,1 тис. гривень максимальний штраф для батьків дитини, яка скоїла злочин, відповідальність за який передбачена Кримінальним кодексом, і якщо дитина не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність.

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Крім того, вводиться необхідність подачі заяви про відсутність заборгованості зі сплати аліментів за період більше, ніж шість місяців, для претендентів у Кабінет Міністрів, кандидатів у депутати Ради і депутати місцевих рад.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Рада прийняла закон, що посилює покарання за несплату аліментів. Він вводить нові засоби примусового виконання рішень, які можуть застосовуватися до неплатників аліментів. Серед них - позбавлення водійських прав і заборона на виїзд за кордон.

У лютому Мін'юст відкрив вільний доступ до реєстру неплатників аліментів і зобов'язав платників раз на три місяці подавати звіт. Також по всій країні були створені штаби зі стягнення аліментів.