Дерипаска погодився в обмін на імунітет свідчити про втручання РФ у вибори в США
Дерипаска попросив у обмін на співпрацю з конгресом повний імунітет від можливого судового переслідування, інформує The New York Times з посиланням на свої джерела в конгресі.
Конгрес США відмовив йому, аргументуючи це тим, що імунітет може перешкодити федеральному розслідуванню.
ФБР не планує викликати на допит Дерипаску в рамках розслідування можливого втручання Росії в американські президентські вибори, зазначає видання.
Нагадаємо, що в березні наближений до президента Росії Володимира Путіна російський мільярдер Олег Дерипаска заявив про готовність розповісти в Конгресі США про свої зв'язки з екс-главою виборчого штабу Трампа Полом Манафортом.
Як відомо, Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.
31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.
У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".
Згодом, НАБУ підтвердило перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав $12,7 млн. Наразі за цією справою ведеться розслідування.
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