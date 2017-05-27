Дерипаска погодився в обмін на імунітет свідчити про втручання РФ у вибори в США

Конгрес відмовив російському олігархові, на якого працював Манафорт

Російський мільярдер Олег Дерипаска пропонував свою співпрацю комітетам обох палат американського конгресу, які ведуть розслідування щодо можливого втручання Росії у президентські вибори в США.

Дерипаска попросив у обмін на співпрацю з конгресом повний імунітет від можливого судового переслідування, інформує The New York Times з посиланням на свої джерела в конгресі.

Конгрес США відмовив йому, аргументуючи це тим, що імунітет може перешкодити федеральному розслідуванню.

ФБР не планує викликати на допит Дерипаску в рамках розслідування можливого втручання Росії в американські президентські вибори, зазначає видання.

Нагадаємо, що в березні наближений до президента Росії Володимира Путіна російський мільярдер Олег Дерипаска заявив про готовність розповісти в Конгресі США про свої зв'язки з екс-главою виборчого штабу Трампа Полом Манафортом.

Як відомо, Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.

У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".

Згодом, НАБУ підтвердило перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав $12,7 млн. Наразі за цією справою ведеться розслідування.