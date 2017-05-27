Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Дерипаска погодився в обмін на імунітет свідчити про втручання РФ у вибори в США

Конгрес відмовив російському олігархові, на якого працював Манафорт
Російський мільярдер Олег Дерипаска пропонував свою співпрацю комітетам обох палат американського конгресу, які ведуть розслідування щодо можливого втручання Росії у президентські вибори в США.
Дерипаска погодився в обмін на імунітет свідчити про втручання РФ у вибори в США Олег Дерипаска. Фото: Коммерсантъ

Дерипаска попросив у обмін на співпрацю з конгресом повний імунітет від можливого судового переслідування, інформує The New York Times з посиланням на свої джерела в конгресі.

Конгрес США відмовив йому, аргументуючи це тим, що імунітет може перешкодити федеральному розслідуванню.

ФБР не планує викликати на допит Дерипаску в рамках розслідування можливого втручання Росії в американські президентські вибори, зазначає видання.

Нагадаємо, що в березні наближений до президента Росії Володимира Путіна російський мільярдер Олег Дерипаска заявив про готовність розповісти в Конгресі США про свої зв'язки з екс-главою виборчого штабу Трампа Полом Манафортом.

Як відомо, Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.

У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".

Згодом, НАБУ підтвердило перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав $12,7 млн. Наразі за цією справою ведеться розслідування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 05 2017 13:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.