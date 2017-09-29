Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Держархбудінспекція дозволила ввести в експлуатацію Театр на Подолі

Експертиза встановила, що проект реконструкції театру відповідає будівельним нормам
Державна архітектурно-будівельна інспекція дозволила ввести в експлуатацію Київський академічний драматичний театр на Подолі.
Держархбудінспекція дозволила ввести в експлуатацію Театр на Подолі Фото: nv.ua

Рішення було прийнято на засіданні в п'ятницю, - повідомляє прес-служба ДАБІ.

Відзначається, що будівельна експертиза встановила відповідність будівельним нормам проектної документації проекту реконструкції театру.

Нагадаємо, будівля Театру на Подолі викликала бурхливі дискусії з приводу її зовнішнього вигляду: на думку деяких активістів, вона псує вигляд Андріївського узвозу. При цьому київська влада обіцяла, що театр не  відкриють, поки не буде досягнуто консенсусу з громадськістю.

1 вересня київська влада не дозволила проводити Гогольфест у Театрі на Подолі.

Нагадаємо, Київська влада має намір втілити низку інвестиційних проектів, серед яких будівництво парку розваг подібного до Діснейленду на території Гідропарку, канатної дороги на Труханів острів та створення системи велопрокату.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 09 2017 21:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.