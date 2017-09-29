Держархбудінспекція дозволила ввести в експлуатацію Театр на Подолі
Рішення було прийнято на засіданні в п'ятницю, - повідомляє прес-служба ДАБІ.
Відзначається, що будівельна експертиза встановила відповідність будівельним нормам проектної документації проекту реконструкції театру.
Нагадаємо, будівля Театру на Подолі викликала бурхливі дискусії з приводу її зовнішнього вигляду: на думку деяких активістів, вона псує вигляд Андріївського узвозу. При цьому київська влада обіцяла, що театр не відкриють, поки не буде досягнуто консенсусу з громадськістю.
1 вересня київська влада не дозволила проводити Гогольфест у Театрі на Подолі.
Нагадаємо, Київська влада має намір втілити низку інвестиційних проектів, серед яких будівництво парку розваг подібного до Діснейленду на території Гідропарку, канатної дороги на Труханів острів та створення системи велопрокату.
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