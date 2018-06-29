Держаудитслужба заявила про багатомільйонні збитки після перевірки морських портів

Державна аудиторська служба України перевірила роботу державного підприємства "Адміністрація морських портів України" з 2015 року по 2017 рік та виявила порушень на сотні мільйонів гривень.

У період з 1 січня 2016 року по 1 червня 2017 року керівному складу держпідприємства виплачено зарплати у завищеному розмірі на суму 40,5 мільйонів гривень.

"Через недотримання показників, які є підставою для преміювання працівників на Миколаївській філії необґрунтовано витратили 5,3 млн грн, а працівники Херсонської філії донарахували собі зайвих виплат на оздоровлення на суму 1,3 млн грн", - повідомляє "Українська правда" з посиланням на проект "Марлін", який оприлюднив лист служби до Кабінету міністрів.

Крім того, аудитори встановили, що Іллічівська філія у 2017 році перерахувала профспілці порту Чорноморськ 70 млн грн на будівництва мостового переходу через Сухий лиман, що не є напрямом діяльності профспілки.

У разі внесення змін, які зроблять можливим перерахування коштів профспілкам на поліпшення інфраструктури

Наголошується, що необгрунтовані витрати можуть зрости до 50 млн гривень у 2018 році, якщо будуть внесені зміни, які зроблять можливим перерахування коштів профспілкам.

Крім того, як зазначають аудитори, розмір портових зборів та надання знижок є непрозорим.

Зокрема, йдеться про наказ Мінінфраструктури від 6 жовтня 2015 року щодо впровадження 50% знижки від ставок усіх зборів, крім адміністративного для суден, що навантажуються або розвантажуються у морських портах України.

"Наказ призвів до зменшення доходів Одеської філії приблизно на 57,7 млн гривень. Аналогічні знижки скоротили надходження портових зборів у Южненській філії на суму 102 млн грн, Миколаївській філії - 21,3 млн гривень", - зазначає видання.

Зазначається, що знижки також стосуються і окремих суден. Такі випадки відбувались у Іллічівській філії, Южненській та Миколаївській упродовж двох років.

"Також на фінансовий стан підприємства негативно впливає безнадійна дебіторська заборгованість, неліквідні капітальні інвестиції та невиконання договірних зобов’язань", - наголошується у повідомленні.

Як зазначили аудитори, загалом на філіях є понад 270 млн грн сумнівної дебіторської заборгованості через банкрутство контрагентів.

Через невиконані договірні зобов'язання філіями держпідприємства існує ймовірність втрати 27 млн грн.

Крім того, затверджені показники фінансових планів за капітальними інвестиціями постійно не виконуються.

"Натомість, інвестиції у об’єкти, на які немає документального права власності ДП "АМПУ" може втратити майже 67 млн грн. Завищення вартості виконання робіт на філіях встановлено в розмірі 13 млн грн", -повідомляють аудитори.

Крім того, негативною є тенденція щодо зменшення обсягів переробки вантажів: у 2017 році їх переробили на 12,3 млн тонн менше, ніж у 2016 році.

Результати аудиту передані до Міністерства інфраструктури та Національного антикорупційного бюро України.

Зазначається, що протягом 2014-2017 років Адміністрацією портів керував Андрій Амелін з оточення народного депутата "Народного фронту" Андрія Іванчука.

У лютому повідомлялось, що НАБУ намагається розірвати угоду портовиків з сумнівними контрагентами на 700 мільйонів гривень.

Нагадаємо, детективи НАБУ провели обшуки у порту Южний через підозру службових осіб у заволодінні близько 100 млн грн.