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Держава компенсує родинам гроші на няню для догляду за дитиною

Наразі це – 1500 гривень на місяць
В Україні з 1 січня 2019 року держава щомісяця компенсуватиме родинам фінансування роботи нянь для догляду за дитиною.
Держава компенсує родинам гроші на няню для догляду за дитиною Фото: GettyImages / Sean Gallup

Мова йде про дітей до трьох років.

За рік батькам, які офіційно найняли на роботу няню, відшкодовуватимуть розмір прожиткового мінімуму для дітей до шести років, -  повідомила заступниця міністра соціальної політики Олександра Чуркіна, інформує "Українська правда. Життя". 

Наразі це – 1500 гривень на місяць. Але з підняттям прожиткового мінімуму ця цифра буде зростати.

Загальна відшкодована сума у кінці року буде залежати від того, скільки місяців працювала няня.

За словами Чуркіної, така практика необхідна для того, щоб батьки могли повернутися на роботу.

Нагадаємо, з 1 вересня кожна родина, у якій народилася дитина, отримуватиме від держави спеціальні "бейбі-бокси".

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30 05 2018 13:25
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