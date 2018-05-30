Держава компенсує родинам гроші на няню для догляду за дитиною

Наразі це – 1500 гривень на місяць

В Україні з 1 січня 2019 року держава щомісяця компенсуватиме родинам фінансування роботи нянь для догляду за дитиною.

Мова йде про дітей до трьох років.

За рік батькам, які офіційно найняли на роботу няню, відшкодовуватимуть розмір прожиткового мінімуму для дітей до шести років, - повідомила заступниця міністра соціальної політики Олександра Чуркіна, інформує "Українська правда. Життя".

Наразі це – 1500 гривень на місяць. Але з підняттям прожиткового мінімуму ця цифра буде зростати.

Загальна відшкодована сума у кінці року буде залежати від того, скільки місяців працювала няня.

За словами Чуркіної, така практика необхідна для того, щоб батьки могли повернутися на роботу.

Нагадаємо, з 1 вересня кожна родина, у якій народилася дитина, отримуватиме від держави спеціальні "бейбі-бокси".