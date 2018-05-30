CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні з 1 січня 2019 року держава щомісяця компенсуватиме родинам фінансування роботи нянь для догляду за дитиною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держава компенсує родинам гроші на няню для догляду за дитиною
Наразі це – 1500 гривень на місяць
Фото: GettyImages / Sean Gallup
Мова йде про дітей до трьох років.
За рік батькам, які офіційно найняли на роботу няню, відшкодовуватимуть розмір прожиткового мінімуму для дітей до шести років, - повідомила заступниця міністра соціальної політики Олександра Чуркіна, інформує "Українська правда. Життя".
Наразі це – 1500 гривень на місяць. Але з підняттям прожиткового мінімуму ця цифра буде зростати.
Загальна відшкодована сума у кінці року буде залежати від того, скільки місяців працювала няня.
За словами Чуркіної, така практика необхідна для того, щоб батьки могли повернутися на роботу.
Нагадаємо, з 1 вересня кожна родина, у якій народилася дитина, отримуватиме від держави спеціальні "бейбі-бокси".
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