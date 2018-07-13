Держава перевела перші 244 мільйони гривень реформованим медзакладам

Заклади, які першими уклали договори з НСЗУ, отримали фінансування відповідно до пацієнтів, які підписали декларації з їхніми лікарями

Державна казначейська служба України перевела перші 244 мільйони гривень до медзакладів, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри.

Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Це наші чемпіони змін – заклади тих міст, громад та сіл, які добре підготувалися до трансформації системи охорони здоров'я та першими уклали договори з Національною службою здоров'я України. Кожен з цих закладів отримає фінансування відповідно до пацієнтів, які підписали декларації з їхніми лікарями. Для багатьох це значно більше коштів, ніж вони отримували щомісяця", – зазначила Супрун.

Центр первинної допомоги в місті Селидове в Донецькій області, який отримував близько мільйона гривень, сьогодні, за словами в. о. міністра, отримає майже 2 млн грн.

"А в селищі Нова Борова Житомирської області, медзаклад який отримував 183 тис. грн, за своїх пацієнтів отримав понад 277 тис. грн. Це гроші, які прийшли за їхніми пацієнтами! І це лише початок, адже лікарі продовжують підписувати декларації з новими пацієнтами", – стверджує Супрун.

9 закладів, які уклали договори з НСЗУ, за словами в. о. міністра, зможуть отримувати фінансування, коли усунуть виявлені Службою недоліки. У 8-ми з них закінчилася ліцензія, але вони у процесі поновлення. Один медзаклад мав помилку в документах і наразі з'ясовує цю ситуацію разом зі Службою.

"Наступного тижня і ці заклади отримають фінансування від НСЗУ... Національна служба здоров'я чітко виконала свої обов'язки перед українцями", – повідомила Уляна Супрун.

Нагадаємо, Національна служба здоров'я з 1 липня виділяє гроші лише тим населеним пунктам, де всі медичні заклади первинної ланки підписали договори з пацієнтами.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що результати реформи системи охорони здоров'я в Україні будуть помітні через два-три роки.