НОВИНИУкраїна почала виплачувати державну допомогу громадянам, незаконно позбавленим свободи Російською Федерацією у зв'язку з політичною або громадською діяльністю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держава почала виплачувати допомогу українським політв'язням, – МінТОТ
Державну допомогу отримали четверо людей
Фото: mtot.gov.ua
Про це у п'ятницю, 23 листопада, повідомили у прес-центрі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
Як зазначається, МінТОТ підготував і передав до Державної Казначейської Служби усі необхідні документи, і чотири людини отримали державну допомогу в розмірі 100 тис. грн.
Нагадаємо, Європейський союз закликає Росію і Україну провести обмін заручниками до кінця 2018 року.
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