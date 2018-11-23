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Держава почала виплачувати допомогу українським політв'язням, – МінТОТ

Державну допомогу отримали четверо людей
Україна почала виплачувати державну допомогу громадянам, незаконно позбавленим свободи Російською Федерацією у зв'язку з політичною або громадською діяльністю.
Держава почала виплачувати допомогу українським політв Фото: mtot.gov.ua

Про це у п'ятницю, 23 листопада, повідомили у прес-центрі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Як зазначається, МінТОТ підготував і передав до Державної Казначейської Служби усі необхідні документи, і чотири людини отримали державну допомогу в розмірі 100 тис. грн.

Нагадаємо, Європейський союз закликає Росію і Україну провести обмін заручниками до кінця 2018 року.

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23 11 2018 21:00
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