Держава поважатиме вибір вірян бути в УПЦ МП і захистить тих, хто з неї вийде, - Порошенко

Держава поважатиме вибір громадян, які вирішили залишитися в Українській православній церкві Московського патріархату, та захистить тих, хто вирішить з неї вийти.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час оголошення голови новоствореної Української помісної церкви 15 грудня, повідомляє "Громадське".

Він зазначив, що обрання церкви - "це питання вільного вибору кожного віруючого".

"І освячену томосом православну церкву теж ніхто нікого не запрошуватиме ситомісь. Ще раз наголошую — це питання вільного вибору для кожного віруючого. Я гарантую, що держава поважатиме вибір тих, хто з тих чи інших обставин вирішить залишитися в цій церковній структурі. Яка буде збергіати єдність з Російською православною церквою. Так само гарантую, що деражва захистить тих вірян, які вирішать вийти з-під Москви", — сказав президент.

Порошенко додав, що в Україні: "Не було, нема і не буде державної церкви. Держава не буде втручатися в діяльність церкви".

Предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній, представник Української православної церкви Київського патріархату.

Тепер новий очільник Православної церкви в Україні поїде до Константинополя (Стамбул) та 6 січня отримає від Вселенського патріарха Варфоломія томос - грамоту про створення єдиної автокефальної церкви в Україні. Таким чином, процедуру отримання церковної незалежності буде завершено.

Додамо, предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.