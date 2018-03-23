Держава видала нагороди усім українським призерам Паралімпіади, - Жданов

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов відзвітував про виплати укранським паралімпійцям, які зайняли призові місця на ХІІ зимових Паралімпійських Іграх.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства.

Жданов наголосив, що 91 мільйон гривень призових уже виплатили українським паралімпійцям, наразі готуються виплати й тренерам збірної.

Нагадаємо, в південнокорейському Пхенчхані з 9 по 18 березня пройшли XII зимові Паралімпійські ігри. У Південній Кореї зібралися більше п'ятисот спортсменів з 48 країн світу. Вони змагалися між собою у 6 спортивних дисциплінах. Всього на Паралімпіаді-2018 було розіграно 80 комплектів медалей.

Збірну України на зимових Паралімпійських іграх у Пхенчхані представляли 33 спортсмени. Паралімпійська команда України посіла шосте місце в медальному заліку завершилися в Пхенчхані зимових Ігор-2018. В активі збірної України 22 нагороди - 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей.