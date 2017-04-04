Державі повернули 17 гектарів лісу у Коблево
"Одеським апеляційним господарським судом підтримано позицію прокуратури та залишено без змін рішення суду першої інстанції, яким підтверджено законність повернення у власність держави земельних ділянок лісогосподарського призначення загальною площею 17 га вартістю більше 15 млн грн в курортній зоні Коблево", - повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Підставою звернення прокуратури до суду стало виявлення факту прийняття Коблівською сільською радою у 2012 незаконного рішення. Ним було безпідставно та усупереч наявних в органу місцевого самоврядування повноважень, вилучено земельні ділянки державної форми власності у постійного користувача – державного підприємства "Очаківське лісомисливське господарство".
За результатами розгляду позову господарський суд Миколаївської області скасував незаконне рішення органу місцевого самоврядування.
У свою чергу, відповідачем – Коблівською сільської радою, на це рішення суду подано апеляційну скаргу.
Суд апеляційної інстанції врахував обгрунтовані доводи прокурора та залишив рішення суду першої інстанції про задоволення позову без змін.
Як повідомляв iPress.ua, у березні на Харківщині чиновник за підробленими документами віддав понад 6 га землі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків