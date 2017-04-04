Державі повернули 17 гектарів лісу у Коблево

У 2012 році Коблівська сільська рада прийняла незаконне рішення про вилучення земельної ділянки державної форми власності у постійного користувача – державного підприємства "Очаківське лісомисливське господарство"

Апеляційний суд повернув державі 17 гектарів землі лісогосподарського призначення вартістю 15 млн грн в курортній зоні Коблево на Миколаївщині.

"Одеським апеляційним господарським судом підтримано позицію прокуратури та залишено без змін рішення суду першої інстанції, яким підтверджено законність повернення у власність держави земельних ділянок лісогосподарського призначення загальною площею 17 га вартістю більше 15 млн грн в курортній зоні Коблево", - повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Підставою звернення прокуратури до суду стало виявлення факту прийняття Коблівською сільською радою у 2012 незаконного рішення. Ним було безпідставно та усупереч наявних в органу місцевого самоврядування повноважень, вилучено земельні ділянки державної форми власності у постійного користувача – державного підприємства "Очаківське лісомисливське господарство".

За результатами розгляду позову господарський суд Миколаївської області скасував незаконне рішення органу місцевого самоврядування.

У свою чергу, відповідачем – Коблівською сільської радою, на це рішення суду подано апеляційну скаргу.

Суд апеляційної інстанції врахував обгрунтовані доводи прокурора та залишив рішення суду першої інстанції про задоволення позову без змін.

Як повідомляв iPress.ua, у березні на Харківщині чиновник за підробленими документами віддав понад 6 га землі.