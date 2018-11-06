Державіаслужба обмежила польоти безпілотників

Державна авіаційна служба встановила обмеження на польоти дистанційно пілотованих повітряних суден.

"Для забезпечення безпеки польотів до державної реєстрації Правил використання повітряного простору України пропонуємо використовувати в роботі Тимчасовий порядок використання повітряного простору України", – зазначили в Державіаслужбі.

У Тимчасовому порядку йдеться, зокрема, що польоти суден вагою до 2 кг можуть здійснюватися без інформування та отримання дозволів від різних відомчих органів, однак "за умови дотримання наступних вимог".

Так, польоти повинні відбуватися лише вдень. Заборонено літати над об'єктами під охороною, визначеними Міноборони, МВС, прикордонною службою, СБУ, Нацполіцією, Нацгвардією, УДО, іншими військовими та правоохоронними органами.

Не можна літати над дорогами державного значення, промисловими зонами, електростанціями, залізничними станціями, морськими портами, сховищами пального, нафти, газу, інших небезпечних речовин та рідин тощо.

Центральні вулиці міст, селищ міського типу та сіл, залізні дороги державного та регіонального значення та лінії електропередачі можна перетинати, однак не літати над ними.

Також заборонені польоти безпілотників над виправними центрами, колоніями та СІЗО.

У порядку зазначено про заборону польотів над "іншими важливими державними та потенційно небезпечними об'єктами", однак уточнення відсутні.

Над переліченими об'єктами можна літати, лише отримавши дозвіл від відповідного відомства, власника, адміністрації тощо.

До того ж, заборона на польоти стосується місць аварій та катастроф, зон поліцейських, антитерористичних, спеціальних операцій та зон, "визначених для забезпечення безпеки осіб, відносно яких здійснюється державна охорона".

Оприлюднений порядок також визначає максимальну швидкість польоту (160 км/год), висоту (50 м), відстань від пілота (не більше 500 м) та відстань до сторонніх осіб: не ближче 30 м. Для осіб до 12 років – не ближче 50 м, для груп понад 12 осіб – не ближче 150 м.

Усі без винятку польоти ДППС завважки понад 2 кг підпадають під певні заборони/обмеження використання повітряного простору, вимагають подання заявок на використання повітряного простору, та, за потреби, отримання відповідних дозволів від Повітряних Сил ЗС України, органів Державної прикордонної служби України, органів об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України, органів обслуговування повітряного руху та управління повітряним рухом тощо.

Юрист Масі Найєм зазначає, що за новим порядком політ має припинятися на вимогу представників правоохоронних органів або військових формувань, якщо вони вважають, що судно "загрожує інтересам національної безпеки чи безпеці інших людей". За ствердженнями Найєма, пілот має також на вимогу передати правоохоронцям "відзнятий з повітря матеріал для проведення його експертизи".

"Це прямо порушує Конституцію України в частині презумпції невинуватості (ст. 63) та в частині права вільно збирати інформацію (ст. 34)", – зазначає юрист.

За його словами, 28 лютого 2018 року було створено робочу групу, що складається з 26 членів, метою якої була робота над концепцією інтеграції безпілотних повітряних суден до існуючої системи використання повітряного простору. 10 квітня концепція була ухвалена, однак 6 червня Украерорух і Державіаслужба провели інформаційну зустріч, під час якої ввели зазначені тимчасові правила, а не запропоновану концепцію. Найєм наполягає, що створена, але не ухвалена концепція є збалансованою. Він зазначив, що компанія, юристом якої він є, оскаржуватиме правила на замовлення Всеукраїнської федерації власників безпілотників.

Водночас у Інституті масової інформації повідомляють, що їх юристи увійшли до складу робочої групи при Державній авіаційній службі України, і працюватимуть над тим, щоб "політ журналістського дрону все ж не прирівнювався до вильоту літака з аеропорту "Бориспіль".

"Єдине, що радує – це те, що цей Порядок є тимчасовим. Державна авіаційна служба України продовжує розробляти Авіаційні правила України, і є надія, що ці положення будуть змінені, але для цього потрібна також солідарна позиція журналістської спільноти, розуміння і підтримка з боку народних депутатів і посадовців", – зазначають в ІМІ.