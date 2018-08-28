Державні енергетики продали електрики в ОРДЛО на півмільярда

447 мільйонів віднесені на витрати без підтвердних документів

Донецька філія державного підприємства "Регіональних електричних мереж" за лютий–травень 2015 року продала на окуповану територію електроенергії на 447 мільйонів гривень.

"Донецькою філією ДП "РЕМ" за період з 02.02.2015 по 01.05.2015 через подання заявок на закупівлю електроенергії із завищеними обсягами реалізовано електричної енергії без наявності укладених договорів із споживачами на території, де органи влади не здійснюють своїх повноважень, на суму 447,061 млн грн", - йдеться в результатах ревізії Державної аудиторської служби за перше півріччя 2018 року, повідомляє проект "Марлін".

Згідно з бухгалтерськими звітами, 447 мільйонів віднесені на витрати без підтвердних документів, що призвело до збитків на вказану суму.

У коментарі проекту "Марлін" експерт з енергетики Андрій Герус висунув припущення, що під словом "споживачі" маються на увазі колишні державні шахти, над якими держава де-факто втратила контроль ще у 2014 році.

Загалом аудитори встановили порушень на суму понад 534 мільйони гривень на державному підприємстві "РЕМ" та його філіях за останні десять років. З яких фінансово втрачено 466 мільйонів.

Крім наведених вище торгів з окупованою територію мова йде про багато інших більш дрібних порушень.

Службові особи "РЕМ" не забезпечили вчасне судове стягнення боргів з державних шахт, чим призвели до втрати 15,8 млн грн.

Завод Львівської філії ДП "РЕМ" продав з порушеннями виробничі приміщення приватній фірмі, чим допустив втрат на 1,4 млн грн.

Луганською філією "РЕМ" втрачено боргові зобов`язання на суму 1,3 млн грн приватної компанії ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна Компанія", яка належала екс-регіоналам Юрію Бойку та Юлію Іоффе, а з часом перейшла до бізнесмена Павла Фукса.

Аудиторами також зафіксовані махінації на тендерах.

"Установлено випадки укладення "РЕМ" договорів із порушенням законів про закупівлі за 3-ма процедурами на суму 21,8 млн грн та з порушенням внутрішніх порядків "РЕМ" за 9-ма процедурами на загальну суму 14,8 млн грн", - йдеться у документі.

В листопаді 2014 року уряд власним розпорядженням визначив чіткий перелік сіл та міст, які розташовані на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Державне підприємство "Регіональні електричні мережі" входить в сферу контролю Міністерства енергетики. У 2015 році міністром енергетики по президентській квоті був Володимир Демчишин. Нині Демчишин є заступником голови наглядової ради національної компанії "Нафтогаз".