Державні шахти працюватимуть беззбитково вже до осені 2018 року, – Жебрівський

За словами Жебрівського, основна ціль – збільшення видобутку вугілля з одночасним повним виведенням шахт на бездотаційність і рентабельність із вирішенням екологічних та соціальних проблем

Нова концепція розвитку вугільної промисловості України має до кінця 2017 року вивести на беззбитковість 70% шахт країни.

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної областної адміністрації Павло Жебрівський.

"Нова концепція розвитку вугільної промисловості України дозволить до кінця 2017 року вивести 70% шахт на беззбитковість. А до осені 2018 року усі державні шахти повинні вже працювати беззбитково", – зазначив очільник області, посилаючись на міністра енергетики та вугільної промисловості Ігора Насалика, який презентував у Волновасі Концепцію реформування і розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року.

За словами Жебрівського, ця концепція була схвалена на засіданні уряду, її основна ціль – збільшення видобутку вугілля з одночасним повним виведенням шахт на бездотаційність і рентабельність із вирішенням екологічних та соціальних проблем регіону.

Міністерство в найближчі роки розраховує провести повне заміщення антрациту на електростанціях вугіллям газової групи. До 2019 року передбачається повністю відійти від спалювання на ТЕС антрациту.

Шахти, які мають значні запаси вугілля, будуть модернізовані та переоснащені. На території шахт, де вугілля вичерпується і де перспективи вже нема, будуть створювати індустріальні парки і таким чином створювати для людей робочі місця.

На реалізацію програми Кабмін планує виділити: 200 млн. грн. – на новітні прилади контролю за параметрами шахтної атмосфери та засоби контролю дегазації, а також на індивідуальні саморятувальні пристрої; 800 млн. грн. – на технічне переоснащення та реновацію шахтного обладнання; $500 млн. на придбання прохідницьких комбайнів "SANYI" (Китай) з обов’язковим створенням на території України центру обслуговування та ремонту обладнання; від 50 до $100 млн. на лізинг гірничошахтного обладнання CATERPILLAR.

Концепція також передбачає ухвалення пакету законопроектів, який визначить комплекс економічних заходів, спрямованих на забезпечення стабільного розвитку галузі та вирішення питань списання заборгованості на суму 12,2 млрд. грн.

Нагадаємо, голова Донецької обласної цивільно-військової адміністрації Павло Жебрівський заявив, що розбудова автомобільних шляхів у Донецькій області потребує фінансування у розмірі 29 млрд. грн.