Державний адвокат Януковича теж просить перенести розгляд справи
Про це він сказав журналістам, повідомляє агентство "Українські новини".
Овсянников сказав, що наполягатиме на наданні йому достатньої кількості часу для ознайомлення з матеріалами справи. Адвокат пояснив, що стежив за процесом по телебаченню, але абсолютно не знайомий з матеріалами кримінального провадження.
Він також підкреслив, що Янукович уже має максимальну кількість платних адвокатів - 5, і він сумнівається в можливості йому увійти у справу.
Нагадаємо, що 19 квітня Оболонський районний суд Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича оголосив про перехід до стадії судових дебатів.
Додамо, колишній президент Віктор Янукович подав у Печерський районний суд Києва позов до Генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації.
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