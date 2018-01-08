Державний адвокат Януковича теж просить перенести розгляд справи

Новий державний адвокат колишнього президента Віктора Януковича Віктор Овсянников прибув до Оболонського районного суду Києва і має намір просити про перенесення розгляду справи про держзраду.

Про це він сказав журналістам, повідомляє агентство "Українські новини".

Овсянников сказав, що наполягатиме на наданні йому достатньої кількості часу для ознайомлення з матеріалами справи. Адвокат пояснив, що стежив за процесом по телебаченню, але абсолютно не знайомий з матеріалами кримінального провадження.

Він також підкреслив, що Янукович уже має максимальну кількість платних адвокатів - 5, і він сумнівається в можливості йому увійти у справу.

Нагадаємо, що 19 квітня Оболонський районний суд Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича оголосив про перехід до стадії судових дебатів.

Додамо, колишній президент Віктор Янукович подав у Печерський районний суд Києва позов до Генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації.