Державний борг України скоротився майже на $1 млрд — Мінфін

Сукупний державний борг України в листопаді 2016 року зменшився на 1,19% — або на $0,81 млрд до $67,54 млрд.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 листопада становить 1,464 млрд гривень проти 1,476 млрд гривень станом на жовтень, - повідомляє Міністерство фінансів.

Загальний розмір державного і гарантованого державою боргу на кінець листопада склав 1,728 млрд гривень, або $ 67,54 млрд євро проти 1,742 млрд гривень, або $ 68,35 млрд за попередній місяць.

Проте станом на 1 січня торік сума загального державного боргу становила 1,572 млрд грн.

Нагадаємо, валовий зовнішній борг України в третьому кварталі 2016 року зріс на 0,9%, до 116,015 млн доларів.

Зазначимо, що Україна отримала другий транш фінансової допомоги ЄС в сумі 55,125 млн євро згідно з Угодою про фінансування, укладеної між урядом України і Європейською Комісією в 2014 році.