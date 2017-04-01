Державний борг України скоротився майже на $1 млрд — Мінфін
Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 листопада становить 1,464 млрд гривень проти 1,476 млрд гривень станом на жовтень, - повідомляє Міністерство фінансів.
Загальний розмір державного і гарантованого державою боргу на кінець листопада склав 1,728 млрд гривень, або $ 67,54 млрд євро проти 1,742 млрд гривень, або $ 68,35 млрд за попередній місяць.
Проте станом на 1 січня торік сума загального державного боргу становила 1,572 млрд грн.
Нагадаємо, валовий зовнішній борг України в третьому кварталі 2016 року зріс на 0,9%, до 116,015 млн доларів.
Зазначимо, що Україна отримала другий транш фінансової допомоги ЄС в сумі 55,125 млн євро згідно з Угодою про фінансування, укладеної між урядом України і Європейською Комісією в 2014 році.
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