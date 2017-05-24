Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Держбанки не будуть докапіталізовувати за рахунок бюджету

Бюджетна резолюція на три роки перебуває на фінальній стадії розробки
Проект бюджетної резолюції на три роки не передбачає докапіталізацію держбанків з 2018 року за рахунок бюджетних коштів.
Держбанки не будуть докапіталізовувати за рахунок бюджету Фото:112.ua

Про це повідомила перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми на фінальній стадії розробки бюджетної резолюції на три роки. Ми не передбачаємо з 2018 року будь-яких капіталізацій банків, це наша стратегічна позиція", - сказала Маркарова, представляючи проект реформування державного банківського сектора.

Нагадаємо, держава за останні 9 років витратила на докапіталізацію державних банків майже 90 мільярдів гривень.

Також стало відомо, що Національний банк України планує покласти функції клірингового банку на один з великих банків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 05 2017 23:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.