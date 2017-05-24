ПОЛІТИКА НОВИНИПроект бюджетної резолюції на три роки не передбачає докапіталізацію держбанків з 2018 року за рахунок бюджетних коштів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Держбанки не будуть докапіталізовувати за рахунок бюджету
Бюджетна резолюція на три роки перебуває на фінальній стадії розробки
Фото:112.ua
Про це повідомила перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, передає "Інтерфакс-Україна".
"Зараз ми на фінальній стадії розробки бюджетної резолюції на три роки. Ми не передбачаємо з 2018 року будь-яких капіталізацій банків, це наша стратегічна позиція", - сказала Маркарова, представляючи проект реформування державного банківського сектора.
Нагадаємо, держава за останні 9 років витратила на докапіталізацію державних банків майже 90 мільярдів гривень.
Також стало відомо, що Національний банк України планує покласти функції клірингового банку на один з великих банків.
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24 05 2017 23:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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