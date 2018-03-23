Держборг України до ВВП істотно знизився - Мінфін
"Перший раз з 2011 року, цей відсоток зменшився і став наближатися до "безпечного" значення в 60%", - повідомив заступник міністра фінансів Юрій Буца на своїй сторінці в Facebook.
Заступник міністра уточнив, що прямий борг скоротився з 69,2% до 61,5% ВВП, а гарантований - з 11,7% до 10,3% ВВП.
Буца нагадав, що Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України за 2017 рік з 2,2% до 2,5%, а номінальний ВВП, за даними статистичного відомства, за минулий рік становив 2,983 трлн грн, зміна дефлятора - 22%.
"Основна причина - низький рівень дефіциту бюджету і, як наслідок, менша потреба в запозиченнях", - пояснив заступник міністра позитивну динаміку.
Фото: facebook.com/yura.butsa
Він підкреслив, що істотне зростання співвідношення боргу до ВВП в 2014 році - з 39,9% до 69,4% - відбулося в основному завдяки послідовній політиці "фанатів гривні по 8", що призвело до різкої девальвації, коли валютних резервів не вистачило.
"Нинішня монетарна політика НБУ разом з нашою політикою щодо зменшення валютної компоненти державного боргу мінімізує ризики повторення такого сценарію в майбутньому", - вважає Буца.
Як повідомлялося, сукупний державний і гарантований державою борг України в 2017 році в доларовому вираженні збільшився на 7,5%, або на 5,3 млрд доларів - до 76,31 млрд доларів, а в гривні - на 11%, або на 211, 9 млрд грн, до 2,142 трлн грн.
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