Держборг України скоротився в січні
Так, в доларовому вираженні держборг скоротився на $19 млрд - до $76,11 млрд. У гривневому - на 9,8 млрд грн, до 2,1 трлн грн, - повідомило Міністерство фінансів.
Раніше в Мінфіні прогнозували зростання граничного розміру гарантованого державою боргу до кінця 2018 року в 2,3 рази - до 747,6 млрд грн.
Міжнародне рейтингове агентство Moody's спрогнозувало розмір державного боргу України в 2018 році на рівні 72,3% ВВП.
Відзначимо, що погашення зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) на поточний рік заплановано в обсязі 43,7 млрд грн, перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) - 8,3 млрд грн, перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 3,8 млрд грн.
Нагадаємо, що сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України у грудні 2017 року скоротився на 0,03%, або на $0,03 млрд - до $ 76,31 млрд.
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