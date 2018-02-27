Держборг України скоротився в січні

Держборг України в січні-2018 знизився в доларовому вираженні на 0,25%, в гривневому - на 0,46%

Державний борг України - прямий і гарантований державою - в січні 2018 року знизився в доларовому вираженні на 0,25%, в гривневому - на 0,46%.

Так, в доларовому вираженні держборг скоротився на $19 млрд - до $76,11 млрд. У гривневому - на 9,8 млрд грн, до 2,1 трлн грн, - повідомило Міністерство фінансів.

Раніше в Мінфіні прогнозували зростання граничного розміру гарантованого державою боргу до кінця 2018 року в 2,3 рази - до 747,6 млрд грн.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's спрогнозувало розмір державного боргу України в 2018 році на рівні 72,3% ВВП.

Відзначимо, що погашення зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) на поточний рік заплановано в обсязі 43,7 млрд грн, перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) - 8,3 млрд грн, перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 3,8 млрд грн.

Нагадаємо, що сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України у грудні 2017 року скоротився на 0,03%, або на $0,03 млрд - до $ 76,31 млрд.