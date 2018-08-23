Держборг України тестували за курсом 36 за долар
"З метою перевірки боргової стійкості України були розглянуті п'ять альтернативних стрес-сценаріїв", - йдеться в "Середньостроковій стратегії управління державним боргом на 2018-2020 роки", інформкє FinClub.
Перший сценарій "Валютний шок" передбачає девальвацію гривні на 20% протягом 2018 року в порівнянні з валютним курсом 30,1 грн за долар. Тобто, це девальвація до 36 грн за долар, що нижче, ніж очікувані НБУ 40 грн за долар в разі відмови від роботи з МВФ і падіння цін на експортні товари України.
Другий сценарій під назвою "Шок відсоткових ставок" передбачає зсув вгору кривих доходностей (для внутрішнього і зовнішнього боргу), який вплине на інструменти фінансування.
"Стрес-сценарій на основі зростання реального ВВП" робить акцент на ймовірності падіння темпу приросту реального ВВП протягом трьох років на 5 п.п., 3 п.п. і 1 п.п. відповідно.
Четвертий негативний сценарій це "Шок первинного балансу": мова йде про первинний баланс держбюджету. Негативний баланс на рівні 2% від ВВП призведе до збільшення валової потреби у фінансуванні.
Фінальний п'ятий сценарій "Шок умовних зобов'язань" передбачає, що стійкість фіскального сектора може погіршитися у зв'язку з ризиками надпланових зобов'язань.
"У випадку України цей ризик пов'язаний з вразливим банківським сектором, фінансовою підтримкою держпідприємств і т.д.", - зазначено в Стратегії.
Йдеться про загрозу збільшення навантаження на держбюджет на 1 млрд доларів щорічно в 2018-2020 роки. Шок відповідає реалізації приблизно 80% зобов'язань в обсязі 94 млрд грн.
Національний банк 3 серпня провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.
На девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"