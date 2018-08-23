Держборг України тестували за курсом 36 за долар

Ці сценарії відображаються на показниках боргу, негативно впливаючи на валові потреби у фінансуванні та/або обсяг державного боргу, і включаються в розрахунки з 2018 року

Мінфін вивчив п'ять альтернативних шокових сценаріїв, які можуть очікувати на український держборг.

"З метою перевірки боргової стійкості України були розглянуті п'ять альтернативних стрес-сценаріїв", - йдеться в "Середньостроковій стратегії управління державним боргом на 2018-2020 роки", інформкє FinClub.

Перший сценарій "Валютний шок" передбачає девальвацію гривні на 20% протягом 2018 року в порівнянні з валютним курсом 30,1 грн за долар. Тобто, це девальвація до 36 грн за долар, що нижче, ніж очікувані НБУ 40 грн за долар в разі відмови від роботи з МВФ і падіння цін на експортні товари України.

Другий сценарій під назвою "Шок відсоткових ставок" передбачає зсув вгору кривих доходностей (для внутрішнього і зовнішнього боргу), який вплине на інструменти фінансування.

"Стрес-сценарій на основі зростання реального ВВП" робить акцент на ймовірності падіння темпу приросту реального ВВП протягом трьох років на 5 п.п., 3 п.п. і 1 п.п. відповідно.

Четвертий негативний сценарій це "Шок первинного балансу": мова йде про первинний баланс держбюджету. Негативний баланс на рівні 2% від ВВП призведе до збільшення валової потреби у фінансуванні.

Фінальний п'ятий сценарій "Шок умовних зобов'язань" передбачає, що стійкість фіскального сектора може погіршитися у зв'язку з ризиками надпланових зобов'язань.

"У випадку України цей ризик пов'язаний з вразливим банківським сектором, фінансовою підтримкою держпідприємств і т.д.", - зазначено в Стратегії.

Йдеться про загрозу збільшення навантаження на держбюджет на 1 млрд доларів щорічно в 2018-2020 роки. Шок відповідає реалізації приблизно 80% зобов'язань в обсязі 94 млрд грн.

Національний банк 3 серпня провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.

На девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.