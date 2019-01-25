Держборг України в грудні 2018 року зріс у доларовому еквіваленті на 4,77%
Державний і гарантований державою борг на кінець 2018 року склав 2 168,63 млрд грн, або 78,32 млрд дол., проти 2 122,48 млрд грн, або 74,76 млрд дол., місяцем раніше, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 грудня склав 1 860,50 млрд грн (67,19 млрд дол.) проти 1 845,69 млрд грн (65,01 млрд дол.) місяцем раніше.
При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився на 0,8 млрд дол., до 39,71 млрд дол., а за 2018 рік – на 1,22 млрд дол.
Прямий внутрішній борг збільшився на 20,03 млрд грн, до 761,09 млрд грн (а в доларовому еквіваленті зріс на 1,39 млрд дол., до 27,49 млрд дол.).
Гарантований державою борг на 31 грудня склав 308,13 млрд грн, або 11,13 млрд дол.
Фото: прес-служба Міністерства фінансів України. Для збільшення натисніть на зображення
Нагадаємо, протягом 2019-2020 років Україна повинна виплатити близько 12 млрд доларів за зовнішнім державним боргом.
Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження рівня сукупного державного і гарантованого боргу України до 53% ВВП до кінця 2023 року.
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