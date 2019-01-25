Держборг України в грудні 2018 року зріс у доларовому еквіваленті на 4,77%

У національній валюті держборг зріс на 2,17%, або 46,15 млрд грн, – до 2,169 трлн грн

Сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в грудні 2018 року зріс на 4,77%, або 3,56 млрд дол., - до 78,32 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг на кінець 2018 року склав 2 168,63 млрд грн, або 78,32 млрд дол., проти 2 122,48 млрд грн, або 74,76 млрд дол., місяцем раніше, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 грудня склав 1 860,50 млрд грн (67,19 млрд дол.) проти 1 845,69 млрд грн (65,01 млрд дол.) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився на 0,8 млрд дол., до 39,71 млрд дол., а за 2018 рік – на 1,22 млрд дол.

Прямий внутрішній борг збільшився на 20,03 млрд грн, до 761,09 млрд грн (а в доларовому еквіваленті зріс на 1,39 млрд дол., до 27,49 млрд дол.).

Гарантований державою борг на 31 грудня склав 308,13 млрд грн, або 11,13 млрд дол.



Фото: прес-служба Міністерства фінансів України. Для збільшення натисніть на зображення

Нагадаємо, протягом 2019-2020 років Україна повинна виплатити близько 12 млрд доларів за зовнішнім державним боргом.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження рівня сукупного державного і гарантованого боргу України до 53% ВВП до кінця 2023 року.