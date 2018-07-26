Держборг України виріс у червні
У національній валюті держборг зріс на 0,25% (5,01 млрд грн) - до 1,99 трлн грн, повідомили в Міністерстві фінансів, передає агентство Інтерфакс-Україна.
Відзначимо, що державний борг України в травні скоротився на 1% ($0,79 млрд) - до $76,26 млрд у порівнянні з попереднім місяцем.
Як повідомлялося, держборг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до $76,3 млрд у еквіваленті, і на 11% - до 2,1 трлн - у гривневому еквіваленті, що складає близько 72% ВВП.
За даними Мінфіну, обсяг виплат України щодо держборгу складе більше 3 трлн грн в період до 2045 року.
Згідно з даними Міністерства фінансів України, державний борг у березні збільшився на 0,8% або на 600 мільйонів доларів.
Світовий банк поліпшив прогноз щодо рівня державного та гарантованого державою боргу України в 2018 році до 75,1% ВВП з 85,1%, в 2019 року до 73,5% з 78,9% ВВП, в 2020-му до 68,4% з 73,4% ВВП.
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