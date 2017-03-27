Держборг України за два місяці 2017 року збільшився на 11,60 млрд грн

Основною причиною таких змін є здійснення фінансування державного бюджету за рахунок державних запозичень

Сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в лютому 2017 року зріс до 1,941 трлн грн або на 71,76 млрд дол.

Державний борг до кінця лютого становив 1,666 трлн грн або 61,58 млрд дол., у тому числі зовнішній – 977,64 млрд грн або 36,14 млрд дол, повідомляє сайт Міністерства фінансів.

Гарантований державою борг становив 275,43 млрд грн або 10,18 млрд дол., у тому числі зовнішній – 256,32 млрд грн або 9,47 млрд дол.

"Протягом січня-лютого 2017 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 11,60 млрд грн, при цьому в доларовому еквіваленті державний і гарантований державою борг збільшився на 0,79 млрд дол", - підкреслюється в повідомленні.

Як пояснили в Мінфіні, основною причиною таких змін є здійснення фінансування державного бюджету за рахунок державних запозичень, капіталізація ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", ПАТ "Державний ощадний банк України" та ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Нагадаємо, що протягом трьох років, 2017-2019, Україна повинна сплатити $14 млрд за зовнішніми боргами.