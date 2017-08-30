Держбюджет-2018: РНБО пропонує виділити 163 млрд грн на оборону

Оборонний бюджет України на 2018 рік може скласти 162,7 млрд грн.

Як повідомляють на сайті РНБО, як і в попередні роки, оборонний бюджет буде становити не менш ніж 5% від валового внутрішнього продукту.

Пропонується, що переважно оборонний сектор буде фінансуватися із загального фонду - 156,4 млрд грн. Спеціальний фонд буде формуватися виключно на підставі пропозицій силових міністерств і відомств і складе близько 6,3 млрд грн.

Після уточнення показники оборонного бюджету будуть затверджені на засіданні РНБО, яке має відбутися на початку вересня.

Нагадаємо, що в бюджеті України на 2017 рік було передбачено 129 млрд грн на сферу безпеки і оборони. У липні в бюджет внесли зміни і додатково виділили силовикам 9 млрд грн.

2016 року витрати на оборону склали 113 млрд грн.