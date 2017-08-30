Держбюджет-2018: РНБО пропонує виділити 163 млрд грн на оборону
Як повідомляють на сайті РНБО, як і в попередні роки, оборонний бюджет буде становити не менш ніж 5% від валового внутрішнього продукту.
Пропонується, що переважно оборонний сектор буде фінансуватися із загального фонду - 156,4 млрд грн. Спеціальний фонд буде формуватися виключно на підставі пропозицій силових міністерств і відомств і складе близько 6,3 млрд грн.
Після уточнення показники оборонного бюджету будуть затверджені на засіданні РНБО, яке має відбутися на початку вересня.
Нагадаємо, що в бюджеті України на 2017 рік було передбачено 129 млрд грн на сферу безпеки і оборони. У липні в бюджет внесли зміни і додатково виділили силовикам 9 млрд грн.
2016 року витрати на оборону склали 113 млрд грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- ФОТО Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа