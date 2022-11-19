Держбюджет України: скорочення непріоритетних видатків та військові облігації

Для збільшення доходів та зменшення дефіциту Держбюджету Уряд України планує скорочення непріоритетних видатків і подальше спрямування їх на критичні потреби та подальший випуск військових облігацій для максимізації доходів.

Для збільшення доходів та зменшення дефіциту Держбюджету Уряд України планує скорочення непріоритетних видатків і подальше спрямування їх на критичні потреби та подальший випуск військових облігацій для максимізації доходів.

Про це у рамках робочого візиту до Лондону, Великобританія, розповів Міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з новопризначеним Канцлером казначейства Сполученого Королівства Джеремі Гантом.

Сторони обговорили поточну фінансову ситуацію в Україні, потреби у додатковому фінансуванні, а також пріоритетні напрями співпраці для зміцнення партнерства між Урядами обох країн.

Сергій Марченко подякував Уряду Сполученого Королівства за довготривале плідне партнерство та активну позицію у засудженні вторгнення рф на територію України.

В свою чергу, Канцлер казначейства Сполученого Королівства Джеремі Гант запевнив у непохитній підтримці України.