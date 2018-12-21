Держбюджет України за 11 місяців виконано з дефіцитом майже 184 млн гривень

Без врахування обслуговування боргу, витрати державного бюджету зросли на 119 млрд грн, а це майже 20%

За 11 місяців державний бюджет України виконано на 100,2%.

За підсумками 11 місяців доходи державного бюджету зросли на 118,8 млрд грн, або на 16,4% проти аналогічного періоду у 2017 році і склали 843,3 млрд грн, повідомляє прес-служба міністерства фінансів України.

Збільшились надходження від ПДВ із ввезених товарів – на 43,9 млрд грн, податку на прибуток підприємств – на 30,9 млрд грн, ПДВ з вироблених товарів з урахуванням бюджетного відшкодування – на 13 млрд грн, податку та збору з доходів фізичних осіб – на 15,1 млрд грн, акцизного податку – на 8,3 млрд грн та коштів від продажу 4G ліцензій – на 7,9 млрд грн.

Перевиконання бюджету склало 1,8 млрд грн та відбулось за рахунок власних надходжень (15,2 млрд грн), податку на прибуток підприємств (14,5 млрд грн), податку та збору з доходів фізичних осіб (1,2 млрд грн).

За 11 місяців доходи загального фонду склали 760,8 млрд грн, а це на 122,3 млрд грн (19,2%) більше, ніж минулого року. Виконання розпису за цей період – 98,5%, недовиконання – 11,3 млрд грн.

Найбільше коштів до загального фонду у січні–листопаді 2018 року надійшло від:

- сплати ПДВ із вироблених товарів з урахуванням бюджетного відшкодування (70,9 млрд грн, що на 13 млрд грн, або на 22,4% більше, ніж за аналогічний період 2017 року);

- ПДВ із ввезених товарів (269,1 млрд грн, що на 43,9 млрд грн, або на 19,5% більше за минулий рік);

- податку на прибуток підприємств (94 млрд грн, що на 31,4 млрд грн, або на 50,1% більше);

- податку та збору на доходи фізичних осіб (81,7 млрд грн, що на 15,1 млрд грн, або на 22,6% більше).

Водночас зазначається, що зменшилися надходження від акцизного податку – на 8,7 млрд грн (10%), що пояснюється збільшенням відсотку відрахувань до спеціального фонду надходжень податку на нафтопродукти і транспортні засоби, а також від рентної плати за користування надрами – на 4,1 млрд грн (10,5%).

Обсяг відшкодованого ПДВ зріс на 12,9 млрд грн (11,9%) і склав 121,6 млрд грн.

Видатки державного бюджету за звітний період зросли проти аналогічного показника минулого року на 17,1% (123,4 млрд грн) та склали 843,3 млрд грн. Без врахування обслуговування боргу витрати державного бюджету зросли на 119 млрд грн (19,4%).

Видатки загального фонду державного бюджету зросли проти аналогічних показників у минулому році на 108,6 млрд грн та становили 769,6 млрд грн.

Видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями зросли на 33,6 млрд грн (29,3%) і склали 148,3 млрд грн, на соціальне забезпечення (пенсії, допомоги, стипендії) - на 15,7 млрд грн (12,3%) до 142,9 млрд грн.

Трансферт Пенсійному фонду профінансовано в обсязі 128,6 млрд грн. Це на 14,6 млрд грн (12,8%) більше за 2017 рік. Виконання розпису – 100%.

За 11 місяців 2018 року держбюджет виконано з дефіцитом у сумі 183,6 млн грн.

Від приватизації держмайна надійшло до держбюджету 175 млн грн.