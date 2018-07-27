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Держбюджет за перше півріччя 2018 року виконано з дефіцитом 9,78 мільярдів гривень

За підсумками першого півріччя прибуток становив 449,01 млрд грн
Дефіцит державного бюджету України за підсумками першого півріччя 2018 року становив 9,78 мільярда гривень, тоді як у минулому році держбюджет за цей період було зведено з профіцитом 29,04 мільярда гривень.
Держбюджет за перше півріччя 2018 року виконано з дефіцитом 9,78 мільярдів гривень Фото: dsnews.ua

Згідно з даними Державної казначейської служби, загальний фонд держбюджету за шість місяців цього року зведено з дефіцитом 12,98 млрд грн, тоді як в минулому році дефіцит загального фонду держбюджету становив 1,7 млрд грн, пише "Інтерфакс-Україна".

З урахуванням раніше оприлюднених даних, у червні держбюджет було зведено з дефіцитом 0,58 млрд грн, проте за загальним фондом був зафіксований профіцит близько 1,22 млрд грн.

Держказначейство зазначає, що запозичення в першому півріччі поточного року становили за загальним фондом 84,15 млрд грн за плану на цей період 139,3 млрд грн, тоді як погашення – 104,73 млрд грн за плану 106,54 млрд грн.

До спецфонду в січні-червні було залучено 2,7 млрд грн позик за плану на весь рік 17 млрд грн.

Приватизація за перше півріччя 2018 року принесла лише 0,05 млрд грн з очікуваних 4,58 млрд грн, що навіть менше 0,11 млрд грн за цей період минулого року.

Доходи держбюджету-2018 заплановано в розмірі 917,9 млрд грн, видатки – на рівні 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту – 80,6 млрд грн або 2,4% ВВП.

За підсумками першого півріччя доходи становили 449,01 млрд грн, видатки – 458,97 млрд грн.

Нагадаємо, державний бюджет України за січень-травень 2018 року було зведено з дефіцитом 9,2 мільярди гривень.

За словами виконувачки обов'язків міністра фінансів України Оксани Маркарової, Україна може виконати державний бюджет за 2018 рік з дефіцитом на рівні 2,5% від валового внутрішнього продукту, як того вимагає Міжнародний валютний фонд.

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27 07 2018 22:27
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