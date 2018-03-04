Держбюро розслідувань оголосило конкурси на 455 посад

Державне бюро розслідувань оголосило конкурси на зайняття 455 посад до семи територіальних управлінь, які розташовані в містах Києві, Львові, Хмельницькому, Миколаєві, Мелітополі, Полтаві, Краматорську.

Таким чином, на даний момент у ДБР тривають конкурси на 701 посаду. Прийом документів на 27 керівних посад закінчився 2 квітня. До 11 квітня триває прийом документів на 219 посад центрального апарату, - повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Зазначимо, що у вимогах до кандидатів на посаду слідчого територіального управління за квотою "в" (кандидати, які протягом останнього року не працюють на посаді слідчого в державних органах) відсутній стаж роботи. Обов’язковою є вимога щодо вищої юридичної освіти.

"У вимогах до кандидатів на посаду слідчих територіальних управлінь за квотою "в" ми вирішили скасувати стаж роботи. Ми це зробили для того, щоб залучити до ДБР талановиту молодь, випускників вищих навчальних закладів, дати можливість їм будувати новий правоохоронний орган", – зазначив директор ДБР Роман Труба.

Усього у центральному апараті та семи територіальних управліннях передбачено 383 посади слідчих. Із них 152 посади – у центральному апараті та 231 посада – у семи територіальних управліннях. Для 147 кандидатів на посади слідчих територіальних управлінь не вимагається стаж роботи.

Кандидати можуть подавати документи з 10 по 24 квітня включно.

Згідно з діючим законом "Про Державне бюро розслідувань", внутрішні комісії Бюро проводять конкурси на не керівні посади. Конкурс на посади керівників управлінь, відділів, секторів, всіх працівників управління внутрішнього контролю, а також директорів територіальних органів проводить зовнішня комісія. Наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроекти, якими пропонується змінити цю норму.