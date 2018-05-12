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Держдеп: Бачимо зростання втручання Росії у внутрішні справи України

"Ми щоденно працюємо з українською стороною, щоб зробити Україну та її установи більш стійкими до цих нападів"
Уряд РФ активно намагається втрутитися у внутрішні українські справи, у тому числі у контексті президентських і парламентських виборів, запланованих на 2019 рік.
Держдеп: Бачимо зростання втручання Росії у внутрішні справи України Фото: AP

Про це заявив високопоставлений представник Держдепу США під час брифінгу для журналістів у вівторок, передає "Укрінформ".

"Ми бачимо помітне зростання - вже на дуже високому рівні - втручання Росії у внутрішні справи України", - підкреслив дипломат, відповідаючи на питання, як Вашингтон оцінює намагання РФ втрутитися в майбутні українські вибори.

"Думаю, що росіяни - і я маю назвати конкретно російський уряд, бо вважаю, що ці рішення виходять від Путіна - сприймають Україну як дуже вразливу ціль та намагаються в різні способи підірвати довіру до демократичних інститутів", - сказав співробітник зовнішньополітичного відомства США.

У зв'язку з цим він заявив про високий рівень кібер-активності РФ.

За його словами, Держдеп забезпечив велику практичну підтримку Україні, у тому числі у сфері посилення кібер-захисту.

"Отже, ми щоденно працюємо з українською стороною, щоб зробити Україну та її установи більш стійкими до цих нападів", - зазначив представник Держдепу.

Нагадаємо, що американський сенатор-республіканець Джон Баррассо закликав США і НАТО направити кораблі в Чорне море і надати Україні зброю.

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05 12 2018 09:36
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