Держдеп: Бачимо зростання втручання Росії у внутрішні справи України
Про це заявив високопоставлений представник Держдепу США під час брифінгу для журналістів у вівторок, передає "Укрінформ".
"Ми бачимо помітне зростання - вже на дуже високому рівні - втручання Росії у внутрішні справи України", - підкреслив дипломат, відповідаючи на питання, як Вашингтон оцінює намагання РФ втрутитися в майбутні українські вибори.
"Думаю, що росіяни - і я маю назвати конкретно російський уряд, бо вважаю, що ці рішення виходять від Путіна - сприймають Україну як дуже вразливу ціль та намагаються в різні способи підірвати довіру до демократичних інститутів", - сказав співробітник зовнішньополітичного відомства США.
У зв'язку з цим він заявив про високий рівень кібер-активності РФ.
За його словами, Держдеп забезпечив велику практичну підтримку Україні, у тому числі у сфері посилення кібер-захисту.
"Отже, ми щоденно працюємо з українською стороною, щоб зробити Україну та її установи більш стійкими до цих нападів", - зазначив представник Держдепу.
Нагадаємо, що американський сенатор-республіканець Джон Баррассо закликав США і НАТО направити кораблі в Чорне море і надати Україні зброю.
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