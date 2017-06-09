Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Держдеп наполягає на законності рішення закрити дипмісії Росії

Вашингтон відкликав свою згоду щодо російського консульства в Сан-Франциско
Вашингтон наполягає, що рішення закрити російські дипломатичне і торгові представництва в Сан-Франциско, Нью-Йорку і Вашингтоні законне.
Держдеп наполягає на законності рішення закрити дипмісії Росії Фото: з вільних джерел

Після того, як російський президент Володимир Путін пообіцяв, що Москва подасть в американський суд через закриття російських дипломатичних об'єктів, високопоставлений чиновник Держдепартаменту США заявив, що згідно з міжнародним правом, країни можуть створювати дипломатичні установи тільки в разі згоди приймаючої країни.

Про це пише DW.com.

За його словами, Вашингтон відкликав свою згоду щодо російського консульства в Сан-Франциско.

Разом з тим американське дипломатичне відомство сподівається, що вдасться уникнути подальших заходів у відповідь з боку Москви, йдеться в заяві представника Держдепартаменту, поширеному на умовах анонімності.

Раніше в той же день міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорив це питання з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном  в телефонній бесіді.

Путін заявив, що США грубо порушили майнові права Російської Федерації.

За його словами, Росія залишає за собою право відповісти на дії влади США скороченням персоналу американської дипмісії в Росії ще на 155 осіб для досягнення повного паритету - але найближчим часом не прийме такого рішення.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що рішення США закрити кілька дипломатичних об'єктів РФ є "грубим порушенням міжнародного права".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 09 2017 07:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.