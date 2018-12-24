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Держдеп попередив про небезпеку теракту в Барселоні

"Терористи можуть атакувати майже або взагалі без попередження", - йдеться у повідомленні
Держдепартамент попередив про ймовірність теракту в Барселоні (Іспанія) на різдвяні свята.
Держдеп попередив про небезпеку теракту в Барселоні Барселона: Фото: flickr.com

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Держдепу в Twitter, яка використовується для інформування подорожуючих.

"Іспанія: проявляйте підвищену обережність у зонах руху транспорту, в тому числі автобусів, в районі Барселони Ла Рамбла під час різдвяних і новорічних свят", - сказано в повідомленні.

"Терористи можуть атакувати майже або взагалі без попередження, вибравши ціллю туристичні місця, транспортні вузли та інші громадські місця", - попереджає Держдеп.

Нагадаємо, що 17 серпня у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. Унаслідок теракту загинули 16 людей. Двоє підозрюваних у причетності до теракту були заарештовані. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

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24 12 2018 09:35
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