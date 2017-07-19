Держдеп про "Малоросію": Ми стурбовані, але це не варто офіційної відповіді

Офіційний Вашингтон вважає ініціативу лідера бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка про створення "Малоросії" одним з питань, що лежать в сфері занепокоєнь для США, однак вважає, що офіційної відповіді на заяви сепаратистів, які діють за вказівкою ззовні, давати не варто.

Про це у вівторок в ході брифінгу заявила прес-секретар Державного департаменту США Хезер Науерт, передає "Укрінформ".

"Те, що ми чули, що так звані "сепаратисти" хочуть бачити нову країну, і ця нова держава повинна виникнути замість України. Це, безумовно, питання, яке знаходиться в сфері наших занепокоєнь, але я просто не буду виходити за рамки цього (коментаря)", - зазначила вона.

Нагадаємо, що 18 липня ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив про заснування нової держави "Малоросія" зі столицею в Донецьку.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи заяву ватажка бойовиків, зазначив, що Захарченко не є самостійною політичною фігурою, а лише маріонеткою, яка транслює позицію Кремля.

У Кремлі відповіли, що слова Захарченка про "Малоросію" є його особистою ініціативою.

Натомість терористична організація "ЛНР" на своєму інформаційному ресурсі спростувала заяву ватажка "ДНР" Олександр Захарченка про створення "держави Малоросія".

Один з керівників "ЛНР" Володимир Дегтяренко заявив, що представники організації не брали участі в засіданні в Донецьку, де виступав Захарченко.