Держдеп: рф відкладає переговори з США щодо контролю над ядерною зброєю
Адміністрація Байдена звинуватила росію в тому, що вона відклала зустрічі для обговорення угоди щодо ядерної зброї між двома країнами, які мали розпочатися сьогодні в Єгипті, а речник Держдепу заявив, що це рішення було прийнято росією «в односторонньому порядку», передає CNN.
"Сполучені Штати та російська федерація мали намір скликати засідання Двосторонньої консультативної комісії Нового договору СНО (BCC) у Каїрі, Єгипет, для обговорення виконання Нового договору СНО у вівторок, 29 листопада. російська сторона поінформувала Сполучені Штати, що в односторонньому порядку переносить зустріч і заявила, що запропонує нові дати", – сказав речник.
США готові перенести інспекції якомога раніше, оскільки відновлення інспекцій є пріоритетом для підтримки договору як інструменту стабільності, додав він.
Міністерство закордонних справ росії повідомило російському державному ЗМІ РИА Новости, що переговори були відкладені, але не назвало причину затримки.
Дата перенесених переговорів залишається невідомою.
Новий Договір СНО обмежує кількість розгорнутої міжконтинентальної ядерної зброї, яку можуть мати як США, так і росія. Згідно з договором, Вашингтон і москва проводять інспекції озброєнь один одного. Але через COVID-19 перевірки були припинені з 2020 року.
Востаннє договір продовжували на початку 2021 року на п'ять років. Згідно з договором, Вашингтон і москва проводять інспекції озброєнь один одного. Однак перевірки були припинені з 2020 року через пандемію, і ускладнення виникли, коли США спробували відновити перевірки на початку цього року.
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