Держдеп шкодує щодо рішення Росії скоротити число американських дипломатів
"Це викликає жаль і ці дії недоречні. Ми оцінюємо вплив такого обмеження і те, як ми будемо реагувати на нього. В даний час у нас більше ніяких коментарів", - йдеться в заяві Державного департаменту, повідомляє агентство АР.
Нагадаємо, Росію мають залишити 755 працівників американських дипмісій.
28 липня більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.
Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб в РФ і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору.
МЗС РФ також застеріг, що у разі нових односторонніх дій американського уряду щодо скорочення чисельності російських дипломатів в США буде "дзеркальна відповідь".
У 2016 році адміністрація Барака Обами наказала конфіскувати резиденції, які російські дипломати використовували для відпочинку в США. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США вчинили "грабіж серед білого дня", конфіскувавши дипломатичні маєтки РФ.
Цей крок був частиною американських заходів проти Москви за те, що вона втручалася в президентські вибори в США. Тоді США також вислали 35 російських дипломатів.
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