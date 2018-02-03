Держдеп США схвалив продаж Україні комплексів Javelin на $47 млн
Про це повідомляє Агенція з питань співпраці у сфері оборони та безпеки США.
Відзначається, що повідомлення про дозвіл цієї угоди спрямоване до Конгресу.
"Уряд України запросив придбання 210 ракет Javelin і 37 командно-пускових установок (з двома командно-пусковими установками, які будуть використовуватися, як запчастини). У пакет також входить підготовка до використання техніки; технічна допомога з боку уряду США і військового підрядника, транспортування, навчання та інші пов'язані логістичні елементи і програмна підтримка. Загальна оціночна вартість не перевищуватиме 47 мільйонів доларів", - йдеться в заяві.
Як зазначається, дані поставки "зроблять внесок у забезпечення зовнішньої політики і національної безпеки США шляхом зміцнення безпеки України".
"Системи Javelin дозволять Україні побудувати довгострокові оборонні можливості для захисту суверенітету і територіальної цілісності з метою задоволення своїх вимог національної оборони. В України не виникне труднощів із впровадженням цих систем до своїх збройних сил", - сказано в документі.
Однак в заяві йдеться про те, що саме повідомлення про рішення щодо продажу вимагається законом і не означає, що продаж вже відбувся.
Додамо, що міністр оборони Степан Полторак розповів, що після 2 лютого він отримає інформацію щодо того, коли Збройні сили України отримають на озброєння комплекси Javelin.
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