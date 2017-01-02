Держдеп США стурбований ситуацією в Авдіївці та закликав сторони конфлікту припинити вогонь

Держдепартамент США висловив стурбованість у зв'язку з ситуацією в Авдіївці і закликав негайно припинити вогонь.

"Сполучені Штати глибоко стурбовані недавнім сплеском насильства на сході України в районі Авдіївки-Ясинуватої. З 28 січня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляла про різке збільшення бойових дій, в тому числі з важкої артилерії і інших видів зброї, забороненої Мінськими угодами", - наголошується в заяві Держдепу.

У Держдепі зазначили, що бойові дії спричинили десятки втрат серед українських військових і 10 жертв серед мирних громадян. 17 тисяч цивільних, у тому числі 2,5 тисячі дітей залишилися без води, тепла та електрики.

"Для того, щоб запобігти більший гуманітарній кризі, ми закликаємо до негайного припинення вогню, сталого, повного і безперешкодного доступу для спостерігачів ОБСЄ. Ми також підтверджуємо підтримку США повного виконання Мінських угод", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що місто Авдіївка, Донецької області, вже третю добу через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.