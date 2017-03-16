Держдеп США вважає, що блокада Донбасу може мати небезпечні наслідки
Про це сказав в.о. офіційного представника Держдепартаменту Марк Тонер в ході телефонного брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми уважно стежимо за цією блокадою", - сказав він.
Тонер висловив надію, що ситуацію вдасться "врегулювати мирно".
Відповідаючи на питання про те, як складається ситуація може відбитися на реалізації Мінських домовленостей, Тонер сказав: "Це може мати потенційно небезпечні наслідки. Тому ми хочемо, щоб ситуація була врегульована".
Він порекомендував за подальшими коментарями звертатися до уряду України, а також запевнив, що США "підтримують територіальну цілісність України в її міжнародно-визнаних кордонах".
Нагадаємо, що Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).
Відтак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи 15 березня.
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