Держдеп США заради покращення стосунків з Росією не відмовиться від своїх принципів
"Ми збираємося виявити сфери, що представляють взаємний інтерес, де ми можемо вести спільну роботу. Разом з тим важливо відзначити, що в тих областях, де наші погляди з Росією розходяться, ми продовжимо відстоювати свої інтереси і цінності, а також цінності наших партнерів", - розповіла представник Держдепартаменту Хізер Нойерт, пише видання Delfi.
Слова Нойерт стали відповіддю на питання одного з журналістів, який попросив прокоментувати заяву Тіллерсона, зроблену ним 6 червня під час візиту до Нової Зеландії. Держсекретар тоді послався на заяву Трампа, який доручив йому "досягти прогресу" у відносинах з Росією, незважаючи на політичні чинники, що заважають досягати поставленої задачі.
Нагадаємо, Дональд Трамп планував зняти санкції з Росії в перші дні на посаді президента США.
Зазначимо, Білий дім планує повернути Росії дві дипломатичних резиденції - в Нью-Йорку і Меріленді - доступ до яких були закритий попередньою адміністрацією президента у відповідь на передбачуване втручання Росії в американські вибори.
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