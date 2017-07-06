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Держдеп США заради покращення стосунків з Росією не відмовиться від своїх принципів

Раніше Тіллерсон заявив, що Трамп доручив йому покращити стосунки з Росією
США продовжать відстоювати свої цінності в тих областях, де погляди Вашингтона і Москви розходяться, незважаючи на доручення налагодити взаємодію з Росією, віддане американським президентом Дональдом Трампом держсекретареві Рексу Тіллерсону.
Держдеп США заради покращення стосунків з Росією не відмовиться від своїх принципів Фото: haqqin.az

"Ми збираємося виявити сфери, що представляють взаємний інтерес, де ми можемо вести спільну роботу. Разом з тим важливо відзначити, що в тих областях, де наші погляди з Росією розходяться, ми продовжимо відстоювати свої інтереси і цінності, а також цінності наших партнерів", - розповіла представник Держдепартаменту Хізер Нойерт, пише видання Delfi.

Слова Нойерт стали відповіддю на питання одного з журналістів, який попросив прокоментувати заяву Тіллерсона, зроблену ним 6 червня під час візиту до Нової Зеландії. Держсекретар тоді послався на заяву Трампа, який доручив йому "досягти прогресу" у відносинах з Росією, незважаючи на політичні чинники, що заважають досягати поставленої задачі.

Нагадаємо, Дональд Трамп планував зняти санкції з Росії в перші дні на посаді президента США.

Зазначимо,  Білий дім планує повернути Росії дві дипломатичних резиденції - в Нью-Йорку і Меріленді - доступ до яких були закритий попередньою адміністрацією президента у відповідь на передбачуване втручання Росії в американські вибори.

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07 06 2017 15:08
ТЕГИ: Росія, США
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