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Держдеп США згоден зі звинуваченнями РФ в отруєнні Скрипаля

"Ми обурені тим, що Росія, як видається, знову втягнута в таку поведінку"
США повністю згодні з урядом Великобританії, який припускає, що Росія, несе відповідальність за отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.
Держдеп США згоден зі звинуваченнями РФ в отруєнні Скрипаля Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters

Про це йдеться в заяві глави Держдепу США Рекса Тіллерсона, опублікованому на сайті відомства.

"У нас є повна впевненість в розслідуванні, яке проводить Великобританія, і в її висновку, що Росія, схоже, несе відповідальність за напад з використанням нервово-паралітичного агента, який відбувся в Солсбері минулого тижня", - йдеться в заяві.

Тіллерсон заявив, що такого роду нападу - замаху на вбивство приватної особи на території суверенної держави - ніколи не може бути виправдання.

"Ми обурені тим, що Росія, як видається, знову втягнута в таку поведінку. Від України до Сирії - а тепер і Великої Британії - Росія продовжує бути безвідповідальною силою дестабілізації в світі, яка діє, відкрито нехтуючи суверенітетом інших держав і життями їх громадян", - заявив держсекретар США

Він також підкреслив, що відповідальні за цей злочин - і виконавці, і замовники, повинні зіткнутися з серйозними наслідками.

"Ми солідарні з нашими союзниками в Сполученому Королівстві і будемо продовжувати тісно координувати наші дії у відповідь", - резюмував глава Держдепу.

У понеділок, виступаючи перед британськими депутатами, прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Вона повідомила, що обох росіян отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу, яку раніше розробляла Росія.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Напередодні експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла "належну" відповідь у разі підтвердження причетності Росії до отруєння колишнього російського розвідника та його дочки.

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.

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13 03 2018 06:56
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