Держдеп: США зупинять ядерну програму КНДР, дипломатією або силою
Про це це повідомила представник Держдепу Гетер Науерт в Twitter.
"КНДР не отримає ядерні можливості. Через дипломатію або силу – залежить від режиму", - написала Науерт.
Зазначимо, що напередодні президент США Дональд Трамп вирішив, що державному секретарю Рексу Тіллерсону не варто вести переговори з владою КНДР, оскільки це є "марним витрачанням часу".
30 вересня Тіллерсон під час візиту в Китай заявив, що Вашингтон має канали комунікацій з Північною Кореєю і перевіряє її готовність до переговорів щодо ядерної програми.
Нагадаємо, Північна Корея виступила з погрозами у зв'язку з новими санкціями, заявивши, що дії США є "актом самогубства, що призведе до ядерної катастрофи, яка перетворить Америку на море вогню".
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