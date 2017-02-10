Держдеп: США зупинять ядерну програму КНДР, дипломатією або силою

США змусять КНДР відмовитися від ядерної програми або через переговори, або військовою силою.

Про це це повідомила представник Держдепу Гетер Науерт в Twitter.

"КНДР не отримає ядерні можливості. Через дипломатію або силу – залежить від режиму", - написала Науерт.

Зазначимо, що напередодні президент США Дональд Трамп вирішив, що державному секретарю Рексу Тіллерсону не варто вести переговори з владою КНДР, оскільки це є "марним витрачанням часу".

30 вересня Тіллерсон під час візиту в Китай заявив, що Вашингтон має канали комунікацій з Північною Кореєю і перевіряє її готовність до переговорів щодо ядерної програми.

Нагадаємо, Північна Корея виступила з погрозами у зв'язку з новими санкціями, заявивши, що дії США є "актом самогубства, що призведе до ядерної катастрофи, яка перетворить Америку на море вогню".