Держдеп США звинуватив Росію в ігноруванні Мінських угод
Про це йдеться у заяві речниці Держдепартаменту США Хезер Науерт щодо третьої річниці "Мінська-2".
"На жаль, Росія, як і раніше, нехтує своїми зобов'язаннями згідно з Мінськими угодами, розпалюючи гарячий конфлікт в Україні, який забрав життя понад 10 тисяч людей, в тому числі понад 2,5 тисяч цивільних, та призвів до переміщення 1,6 млн українців", - йдеться в заяві.
"Росія продовжує заперечувати свою безпосередню участь, у той час як керовані Росією сили залякують та перешкоджають у безпечному доступі неозброєним спостерігачам ОБСЄ та придушують роботу незалежних ЗМІ та громадянського суспільства. Україна ухвалила законодавство, зокрема, амністію для антиурядових сил та особливий статус для Донбасу, що свідчить про бажання України втілити Мінські угоди", - наголошується в заяві.
У заяві наголошується, що в тісній співпраці з Францією та Німеччиною Сполучені Штати продовжують наполегливо закликати російський уряд припинити свою агресію в Україні.
"Сполучені Штати, користуючись цією можливістю, знову повторюють, що наші санкції діятимуть до того часу, поки Росія не виконає своїх зобов'язань відповідно до Мінських угод. Наші окремі санкції, пов'язані з Кримом, залишатимуться чинними, поки Росія не поверне Крим Україні", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, в українському МЗС заявили, що за три роки Росія не виконала жодного пункту комплексу заходів з імплементації Мінських домовленостей.
У Російській Федерації заявляють, що країна зберігає прихильність мінським угодам і, зокрема, не має наміру визнавати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".
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